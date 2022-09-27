توجيهات عاجلة من «التعليم» لأقسام الإحصاء بالإدارات والمديريات 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي يبدأ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، حضورياً في المدارس وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيتم تفعيل أنشطة مختلفة لتنمية مواهب ومهارات الطلاب.

الانتهاء من اعتماد الإحصاء الاستقراري منتصف أكتوبر 2022

وأرسلت الوزارة، خطابا عاجلا للمديريات، بالنسبة لأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية، مشددة على ضرورة الانتهاء من اعتماد الإحصاء الاستقراري للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لفصول وتلاميذ وهيئات التدريس لجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يحظر على مسؤولي أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية اعتماد الإحصاء الاستقراري لأي مدرسة دون استلام استماراته الورقية من المدارس مستوفاة كافة التوقيعات مع التأكيد على ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدرسة وأعداد الفصول وأعداد الطلاب على مستوى كل صف دراسي.

تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل مدرسة

ووجهت الوزارة بضرورة التأكد من الانتهاء من تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل مدرسة بالإدارة التعليمية لضمان الدخول على الاستمارات الإلكترونية لبيانات المدرسة والتلاميذ والمعلمين والإداريين (استمارة الموظف) باستخدام البريد الإلكتروني الموحد لمسؤولي وحدات المعلومات بالمدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بضرورة القيام بأعمال المراجعة والمتابعة للمدارس للانتهاء من كافة المهام المكلفين بها وتوفير كافة أنواع الدعم الفني والتكنولوجي لوحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديرية لإنجاز كافة المعهام المطلوبة.

الكتب الدورية الخاصة بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعليمات والتوجيهات تأتي إيماءً إلى بدء إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وبالإشارة إلى ما ورد بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2012 والخاص بالمهام المكلف بها وحدات المعلومات بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية على قواعد البيانات المركزية وبالإشارة إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر برقم 27 بتاريخ 20 سبتمبر 2022 وبشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023.