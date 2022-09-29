حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

من أسوأ الصفات المعروفة عن برج العقرب هي الانتقام، ويرجع ذلك إلى طبيعته التي لا تنسى بسهولة، فهو يرفض الاستسلام أو مرور الخيانة أو الغدر، بل يبقى حتى يمكنه أن يكون قادرًا على رد الإهانة ورد كرامته، كما أنه متملك وغيور.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب من محبي متابعات حركات الفلك والكوكب، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى العملي، بأن اليوم تكون قادرًا على الشعور بالطاقة والقدرة على الإنجاز والعمل؛ ما يجعلك تحقق نتائج طال انتظارها، وذلك بسبب وجود القمر في برجك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

تضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، اليوم تكون قادرًا على مشاركة الطرف الآخر معاناته ومشاكله، بل ويكون لك تأثير قوي إيجابي.

صفات برج العقرب

وعلى الرغم من صفات مولود برج العقرب السيئة والعصبية، فإنه طيب القلب، رقيق لمن يحبهم ويثق بهم، كما أنه كريم وسخي، يحب أن يقدم هدايا باهظة، حتى يقدم دعمًا معنويًا وماديًا.