تعرف على تنسيق معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة، موضحة أن المعهد يقبل طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 229.0 درجة.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الخاصة بتنسيق معاهد نظم المعلومات في مختلف الجامعات، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الثانوية العامة، للعام الدراسي الجديد.

تنسيق معاهد نظم المعلومات لطلاب الشعبة العلمية

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 229.0 درجة.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 209.0 درجة.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 211.0 درجة.

- القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية 212.0 درجة.

- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 212.0 درجة.

- العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 212.5 درجة.

- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 213.0 درجة.

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 214.0 درجة.

- العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر 214.0 درجة.

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 217.0 درجة.

- عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 218.0 درجة.

- العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 219.0 درجة.

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 220.0 درجة.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة إدارة تجمع خامس 221.0 درجة.

- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 223.0 درجة.

- طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 224.0 درجة.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 224.0 درجة.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 225.0 درجة.

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 225.0 درجة.

- المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 228.0 درجة.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم تجمع خامس 232.0 درجة.

تنسيق معاهد نظم المعلومات لطلاب الشعبة الأدبية

- العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجة.

- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 210.0 درجة.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجة.

- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 211.0

- عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 211.0 درجة.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 214.0 درجة.

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 214.0 درجة.

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 215.0 درجة.

- العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 216.0 درجة.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم تجمع خامس 218.0 درجة.

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 218.0 درجة.

- طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 220.0 درجة.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة إدارة تجمع خامس 221.0 درجة.

- القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية 221.0 درجة.

- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 225.0 درجة.

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 226.0 درجة.

- المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 226.0 درجة.

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 228.0 درجة.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 229.0 درجة.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 229.0 درجة.