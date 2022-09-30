قنا تستعد للعام الدراسي الجديد.. «بالونة لكل تلميذ وأعلام وفصول جديدة»

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، في محافظة قنا، سبقها جهود كبيرة من مديرية التربية والتعليم ومديري المدارس والمعلمين في تجهيز أماكن الطابور والفصول من عمليات تنظيف وتركيب الإعلام، ووضع الزينة من بينها «بالالين» وغيرها من الأشياء لتهيئة العملية التعليمية وإدخال البهجة والسرور على التلاميذ والطلاب في كل المراحل التعليمية.

تجديد الأعلام وتزين الفصول

واجه مديري المدارس في محافظة نقص العمالة في المدارس، بمشاركة كل العاملين في المدارس من معلمين وغيرهم من الإداريين في تنظيف أماكن الطابور ووضع الإعلام الجديد بعلم مصر وعلم المحافظة في محيط الطابور، وهذا ما قام به مدير مدرسة سالم والعجمي في محافظة قنا، بمشاركة المعلمين في تلوين الفصول وتركيب الإعلام وعمليات التنظيف من غسيل الفصول.

وقال محمد فاوي، مدير المدرسة، إنه وفق تعليمات مديرية التربية والتعليم في المحافظة وإدارة دشنا، ومن باب المسؤولية، قمنا بتلوين الفصول وتركيب الإعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك بفضل جهود القائمين على العملية التعليمية.

بلونة لكل تلميذ في إحدى مدارس قنا

نفذت مدرسة الجديدة الابتدائية بفرشوط، من خلال وضع «بلالين» على درج كل طالب لإدخال البهجة على تلاميذ الصف الأول رياض الأطفال.

وقال سامح الأنصاري، مدير مدرسة الجديدة الابتدائية بفرشوط، إن المدرسة سوف تستقبل التلاميذ في المرحلة الابتدائية وKJ1 رياض الأطفال، مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأضاف «الأنصاري» أن ذلك جاء بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه ذلك سوف يكون في غاية الروعة وجمال الأداء، موجه خالص الشكر لمعلمي الصفوف الأولى ورياض الأطفال .

فصول جديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد

من جانبه، قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023 ، بجميع مدارس المحافظة، وأنه تم دخول 950 فصل در لمدارس المحافظة لتصبخ 2144 مدرسة، لتستوعب أكبر عدد من الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.