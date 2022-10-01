134 مدرسة تفتح أبوابها أمام 18 ألف تلميذ في أول أيام الدراسة بشمال سيناء

انتظمت الدراسة بمدارس شمال ووسط سيناء، لنظام الفترتين بشكل طبيعي في أول أيام الدراسة بالمحافظة، وشهدت بعض المدارس في نخل والحسنة انتظام كامل للحضور بين تلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والأزهرية والثانوية، ومدارس مدينتي العريش وبئر العبد، والسكة الحديد الاعدادية والابتدائية بالشيخ زويد، ومدارس الشيخ زويد الرئيسية.

انتظام الدراسة في شمال سيناء

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن العملية التعليمية في مدارس الفترتين تسير بشكل طبيعي في العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، ووسط سيناء، عدا مدينة رفح تبدأ الدراسة بها غدا الأحد، وجاءت إحصائية «التعليم» لانتظام مدارس الفترتين في اليوم كالتالي:

134 مدرسة يستقبلون الطلاب في أول أيام الدراسة

وأكدت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، في بيان لها اليوم، انتظام الدراسة في 134 مدرسة منها 5 في العريش، عدد الطلاب بها 3555 تلميذًا، و5 في بئر العبد و10 مدارس في الشيخ زويد، وبذلك يصل عدد التلاميذ المنتظمين بمدارس شمال ووسط سيناء، السبت نحو 17870.