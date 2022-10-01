«التضامن»: زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق اليوم السبت الأول من أكتوبر من كل عام، وانطلاقاً من التزام الدولة بكفالة حقوق المسنين من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة، في إطار من احترام الكرامة وضمان حقهم في الحياة.

دعم الدولة لكبار السن

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي لها، حزمة من القرارات التي تقدمها للمسنين وكبار السن تقديرًا لمكانتهم وتأكيدًا على دعم الدولة لهم، وجاءت حزمة القرارات كالتالي:

- زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد

- توصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد.

- عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم 192 ناديًا وذلك خلال شهر أكتوبر.

- فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين بما فيهم من في مؤسسات الرعاية.

- افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل، وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر، بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات.

- اشتراك مجاني للمسنين فوق الـ65 عامًا في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية.

- قرب إصدار قانون المسنين في دورة مجلس النواب الحالية.

- استمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة «رد الجميل» للعملاء من كبار السن، ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ 3 سنوات حوالي 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

آليات تنفيذ القرارات

وستعلن وزارة التضامن الاجتماعي آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.