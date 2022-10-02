انطلاق الدراسة بالمحافظات.. انتظام في الحضور ونصائح للطلاب وتوعية وطنية

انتظمت الدراسة في مدارس الإسكندرية، اليوم الأحد، والبالغ عددهم 2741 مدرسة، وهو مجموع كل المدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترة الواحدة والفترتين واللغات الرسمية.

ورصدت «الوطن»، خلال أول أيام الدراسة، في مدارس الإسكندرية تنبيه مديري المدارس على الطلاب عن وضع 7 محاذير لضبط العملية التعليمية والخروج بعام دراسي مميز، والتي جاءت كالتالي:

محاذير في مدارس الإسكندرية من اليوم الأول

- الحضور مبكرا بانتظام يوميا لجميع الصفوف والالتزام بعدم التأخير.

- التواجد في أرض الطابور يوميًا في السابعة صباحًا، والانصراف في نهاية اليوم الدراسي، وفقًا للموعد التي تقره كل مدرسة من مدارس الإسكندرية، خلال هذا الفصل الدراسي.

- التزام كل طالب أو طالبة بالزي المدرسي المخصص لها وبإحضار الكتب والكراسات والأدوات الكتابية الخاصة بها يوميًا.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية والمحافظة على نظافة الفصل والمدرسة؛ لتحقيق الاستفادة من فترة تواجدهم لتلقي العلم بها.

ضوابط خلال العملية الدراسية

- عدم تكدس أولياء الأمور أمام بوابة المدرسة.

- عدم الخروج من الفصل إلا بعد استئذان معلم الفصل.

- احترام وتقدير المعلم وحسن الإنصات لشرحه لتحقيق الاستفادة المرجوة.

شهدت مدارس محافظة القليوبية، انتظام الطلاب والتلاميذ في أول يوم دراسي بمدارس المحافظة، وتشكلت لجان من المديرية لمتابعة كل القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس؛ لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة.

جولة محافظ القليوبية في المدارس

وأجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لتفقد مدارس المحافظة التي استقبلت الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، إذ شارك الطلاب في أداء تحية العلم، وإلقاء كلمة بطابور الصباح.

جاء ذلك بمشاركة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، والصادق السيد مدير التعليم الفني بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والدكتور عبدالموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية في القليوبية.

وتفقد محافظ القليوبية المدرسة الفندقية في بنها، والمعهد الديني النموذجي، والمعهد الديني للفتيات التابعين للمنطقة الأزهرية في القليوبية، وعددًا من المدارس بمدينتي بنها والقناطر الخيرية.

تشجيع نشر ثقافة المناطق الخضراء

وتفقد المحافظ لبعض المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبدياً بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دومًا بشكل حضاري لائق، مشدداً على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

بدء الدراسة 2611 مدرسة بالقليوبية

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان له أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتاً إلي إستقبال 1542792 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 308262، في 2611 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 86518، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

43 مدرسة جديدة بالقليوبية

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بأن 43 مدرسة افتتحت هذا العام، وجارٍ استكمال التجهيزات، والانتهاء من توصيل المرافق لمدرستي «عرب صبيح الابتدائية ومدرسة عبدالرحمن عويس الابتدائية بإدارة شبين القناطر».

وانتظم طلاب المدارس في جنوب سيناء، وتراوحت الكثافة في الفصل الواحد من 30 إلى 40 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل، بعد انخفاض الكثافة الطلابية في العديد من المدارس بعد تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية خطة العام الماضي، وارتفعت أعداد الفصول لتصل إلى 1807 فصل، وبلغ عدد المدارس على مستوى المحافظة 180 مدرسة مختلفة المراحل.

دخول 3 مدارس الخدمة التعليمية

وقال المهندس حمودة نعمان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، إنّ إجمالي المدارس 180 مدرسة على مستوى المحافظة، وهي المدارس المكودة لدى هيئة الأبنية التعليمية، بعض هذه المدارس تشمل 4 مراحل تعليمية مختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية.

وأضاف أن 3 مدارس جديدة دخلت الخدمة وهي «الإسكان الاجتماعي» وتبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وتضم 28 فصلًا، بتكلفة 11 مليون جنيه، ومدىسة الفيروز من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، وتضم 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة طويبة الابتدائية في طابا وتضم 6 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه، بالخدمات دورات مياه ومكتبات ومكاتب إدارية ومعامل.

توسعات في المدارس

أكد رئيس هيئة الأبنية أن هناك توسعات 3 مدارس بتكلفة 10 ملايين جنيه، وهي مدرسة الرويسات وجرى إنشاء 11 فصلا دراسيا تشمل رياض الأطفال، ابتدائي وإعدادي، مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية في الجبيل 6 فصول، مدرسة محمد فريد الطور تعلية 6 فصول.

وأكد الانتهاء من صيانة 24 مدرسة بتكلفة 18 مليون جنيه، موضحًا أنّه جارٍ إنشاء وتوسع 18 مدرسة بتكلفة 90 مليون، وجاري الانتهاء من صيانة 13 مدرسة بتكلفة 10 ملايين.

وفي الفيوم، انتظم 927 ألفًا و339 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، في 2160 مدرسة بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، وشملت الحصة الأولى موضوعًا موحدًا في مختلف الفصول والمدارس، طبقاً لتوجيهات أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، والذي يتناول الحديث عن نصر أكتوبر.

فرحة بين التلاميذ بعودة المدارس

وخيّمت حالة من الفرحة والبهجة على التلاميذ، خصوصاً رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بعودة المدرسة، وارتسمت البسمة على وجوههم، وبدا عليهم الحماس في أول أيام العام الدراسي الجديد.

زرع قيم الولاء في نفوس التلاميذ

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على مديري المدارس بحضور مديري المدارس والمدرسين لطابور الصباح، وترديد النشيد الوطني، لزرع قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس التلاميذ منذ صغرهم، فضلاً عن إلقاء كلمة حول نصر حرب أكتوبر، موضحةً عن استغلال الحصة الأولى في المدارس للحديث عن نصر أكتوبر.

متابعة مستمرة للمدارس وحل المشكلات

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّها وجهت مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس بمختلف الإدارات والمراكز، مشددةً على حل أي مشكلة في المدارس بصورة فورية.

إعلان عن نظام العمل بالحصة

وأكدت وكيل تعليم الفيوم، عمل إعلان في كل مدرسة بدءًا من أول يوم دراسي، عن العمل بنظام الحصة، لسد العجز في المدارس، موضحةً أنّ الإعلان يبدأ من اليوم الأحد ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الجاري.

حصر الغياب في المدارس

وأشارت إلى ضرورة حصر الغياب في جميع المدارس، فضلاً عن الحضور، على مدار اليوم، موضحةً أنّها تتابع بدء اليوم الدراسي من خلال غرف عمل المديرية والإدارات التعليمية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، فضلاً عن تنظيم عدة جولات مفاجئة للعديد من المدارس.

نصائح محافظ بورسعيد للطلاب

وفي محافظة بورسعيد، نصح المحافظ اللواء عادل الغضبان، الطلاب في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد، منها حث الطلاب على التحضبر للمادة الدراسية قبل الذهاب للمدرسة، مؤكدًا أنّ كتابنا هو سلاحنا، وكل ما نتعلم من الكتاب سيزيد الفهم والتفاعل مع المدرس، وتوجيه الأسئلة إلى المدرسة لزيادة الفهم.

المذاكرة من أول يوم

وطالب المحافظ الطلاب، خلال جولتة التفقدية في أول يوم دراسي، اليوم الأحد، بضرورة الاستذكار من أول يوم وتنظيم الوقت مؤكدا انهم آمل مصر وجيل المستقبل الواعد، كما حثهم على الابتعاد عن الدروس الخصوصية واللجوء إلى مجموعة التقوية في حالة الحاجة لها فقط.

وحث أولياء الأمور على الثقة في المدرسة والمدرسين، وكذلك حث الطلاب على الاعتماد على النفس في المذاكرة وليست الدروس الخصوصية.

جاء ذلك خلال جول تفقدية قام بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على عدد من المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد منها القناة الإعدادية بنات واشتوم الجميل وأحمد شوقي الاعدادية بنين.

153 ألف طالب بمدارس بورسعيد

يذكر أن مدارس بورسعيد تستقبل 153 ألف طالب وطالبة من مختلف الأحياء والمراحل التعليمية كما دخلت الخدمة ثلاث مدارس جديدة.