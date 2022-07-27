ضبط مخزن دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء بالجيزة

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى كافة المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المطاحن والمخابز بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط المتلاعبين بأموال الدعم، وضبط السلع والدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز المدعم عند استخدامه في غير الغرض المخصص له.

ضبط مخزن دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء

تمكنت مديرية تموين الجيزة من ضبط مخزن دقيق بلدى استخراج نسبة 87.5% من المخصص لإنتاج الخبز المدعم، بمنطقة الشوبك الشرقي قبل بيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص له بمنطقة الصف في الجيزة.

انتظار قرار النيابة للتصرف في الدقيق المضبوط

وقالت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحملة تمكنت من التحفظ على كميات من الدقيق قدرها 19 طن دقيق، كما جرى التحفظ على هذه الكميات لتعلية رصيد المطحن لصرفة في صورة رغيف بلدي مدعم، وأنه جاري انتظار قرار النيابة للتصرف في الدقيق المضبوط.

وأوضحت مديرية تموين الجيزة في بيانها، أن الحملة الرقابية تشكلت برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة بالتنسيق مع العميد يحيى زغلول مدير مباحث تموين الجيزة والرائد إيهاب شفيق ومعاونية ومفتشي الرقابة المركزية بالمديرية رمضان فتحي، ومحمد محمود، سيد باسل، محمد أبو النور.

وأكدت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية على جميع مخازن الدقيق والمطاحن والمخابز، للتأكد من استخدام الدقيق البلدي في الغرض المخصص له، إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتشدد مديريات التموين في الوقت الحالي من الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمطاحن خاصة بعد تعديل نسبة استخراج الدقيق من القمح التمويني من 82% إلى 87.5%.