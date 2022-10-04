طالب مصري عن معايشة أفراد الجيش: شعرت بالفخر وسعدت بمشاهدة الرئيس للفيلم

حلم برؤية مصنع الرجال، وأراد أن يرى تدريبات قوات الصاعقة والمظلات، فعرف معنى التضحية والانتماء والوفاء، والانضباط في الجيش المصري، وروح التعاون بين أفراده.

تجربة فريدة شارك فيها، توماس إيهاب، أحد الطلاب المصريين في الخارج، يدرس في طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، فكان من القلائل الذين عايشوا تدريبات رجال الجيش، وشاهدوا بطولات أفراده وحبهم لوطنه، تلك التجربة التي شاهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفليم التسجيلي خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحة للاحتفال بنصر أكتوبر الـ49.

دعوة من وزارة الهجرة للمشاركة

يروي «توماس»، لـ«الوطن»، أنّ مشاركته جاءت بدعوة من وزارة الهجرة، للانضمام إلى تجربة معايشة تدريبات ضباط الصاعقة والمظلات، فوافق على الفور «وافقت فورا، دي حاجة أي مصري بيحلم بيها يشوف الأبطال دول عايشيين إزاي».

الانضباط والتعاون والفداء

استمتع الطلاب بالتجربة لمعرفة الكثير عن تدريبات الجيش المصري، والجهد الذي يُبذل في سبيل حماية الوطن: «عرفنا قد إيه الجيش المصري بيضحي عشان كل واحد فينا، وكل جندي بيحمي وطنه»، منوها بالانضباط في الجيش، وروح التعاون والفداء بين جميع أفراده، «حلفت اليمين مع قوات المظلات»، وفقًا لحديثه.

طوال تلك الفترة التي قضاها «توماس»، في معايشته بين أفراد الجيش المصري، كان يشعر بالسعادة والفخر، فهي تجربة مختلفة تماما عن حياته المعتادة، «شفت بعيني وهما حقيقي خير أجناد الأرض»، شاهد حب أفراد الجيش لوطنهم، فهو أغلى عندهم من أي شيء، وطالما سمع عن حب الجيش لوطنه، لكنه شاهد ذلك بنفسه.

سعادة كبيرة عاشها الشاب المصري، خلال متابعته الندوة التثقفية للقوات المسلحة، والرئيس عبدالفتاح السيسي يشاهد الفليم الذي شارك فيه برفقة زملائه، «ده خلاني في قمه السعاده لأني من زمان ونفسي أعمل حاجة، الرئيس يشوفها، وكمان شاف المشروع اللي عملناه أنا وزملائي».