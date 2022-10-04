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السيسي: نسعى لتغيير حياة الناس للأفضل.. سنتجاوز الظروف «وبكرة تشوفوا»

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محمد عزالدين
01:09 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة تسعى لبناء وتنمية وتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف بعيد عن ألاعيب السياسة، مضيفًا «الظروف هنتجاوزها بفضل الله وبكرة تشوفوا».

السيسي: الفقر والجهل والتخلف العدو الحقيقي لمصر

وأضاف السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، أنَّ هناك 3 أمور تعتبر العدو الحقيقي لمصر وهي «الفقر، والجهل، والتخلف».

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الفقر يعني «العوز، والقلة» والجهل يعني الضعف، والتخلف يعني العجز، متابعًا «كثيرون في بلدنا يعرفون الفقر، وما يفعله بالناس، الأديان جميعها تحدثت عنه»، مستكملًا أنَّ «الجهل خطير جدا؛ لأنَّه يمكن أن يجعلك تُقدم على إجراءات أنت لا تدرك مخاطر إقدامك عليها، وتؤذيك وتؤذي كل من حولك».

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