بـ800 جنيه ولمدة 5 أيام.. وزارة الشباب تطلق رحلة لشرم الشيخ لأهالي 3 محافظات

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق رحلات جديدة ضمن مبادرة «اعرف بلدك» لمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة 15 أكتوبر حتى الأربعاء 19 من نفس الشهر في 3 محافظات جديدة.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، تفاصيل مبادرة «اعرف بلدك» التابعة لوزارة الشباب والرياضة لرحلة شرم الشيخ والتي تستمر لمدة 5 أيام و4 ليالٍ بتكلفة 800 جنيه، والتي جاءت كالتالي:

رحلة شرم الشيخ من وزارة الشباب والرياضة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن للمواطنين في الفترة العمرية ما بين 18 إلى 40 عاما، في محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس، الاشتراك في رحلات شرم الشيخ، لمدة 5 أيام و4 ليالٍ، خلال الفترة ما بين السبت 15 أكتوبر وحتى الأربعاء 19 من نفس الشهر.

شروط الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

وتشترط وزارة الشباب والرياضة للاشتراك في رحلة شرم الشيخ، والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون المتقدم لا يعاني من جميع الأمراض المزمنة والنفسية والعقلية، وفي حالة اكتشاف مخالفة يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة الفوج، وبدون تحمل الوزارة للمسؤولية.

- يتحمل المشارك قيمة المشاركة بالرحلة نحو 800 جنيه.

- التسكين يكون في بيت الشباب في المدن الساحلية، وتحديدًا بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بغرف رباعية.

- يحصل المشارك على وجبة الإفطار والغذاء.

خطوات الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

وحتى تتمكن من الاشتراك في رحلة شرم الشيخ، يجب الدخول على الاستمارة التي توفرها وزارة الشباب والرياضة ويمكن الدخول عليه من هنـــا.

يتوجه بعدها المتقدم خلال الفترة ما بين الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لمقر مديرية الشباب والرياضة في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية، على أن تكون الأولوية لأسبقية الحجز.

إرشادات الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

وضعت وزارة الشباب والرياضة بعض الإرشادات الخاصة للاشتراك برحلة شرم الشيخ:

- يمنع اصطحاب الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

- لا يسترد المبلغ أو إلغاء الحجز أو التبديل بعد تسديد المبلغ.

- يمنع التدخين في وسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة اكتشاف عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف، أو ظهور قضايا، يغادر المشرك بدون استرداد مبلغ الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يجرى الاتفاق عليه، وفقا لأي ظروف طارئة والمشاركين مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.