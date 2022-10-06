شوشة: تجمعات سيناء التنموية نقلة حضارية.. ونعمل على تغيير الثقافة الزراعية

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن وزارة الصحة والسكان تعاقدت مع 4 جامعات، وهي القاهرة، الأزهر، المنصورة، والزقازيق لإمداد المحافظة بأساتذة في الجامعة كل أسبوع، موضحًا أن 32 أستاذًا جامعيًا يقدمون الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة أسبوعيًا.

وأضاف شوشة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأنا إنشاء ما يسمى بالتجمعات التنموية الزراعية، هذه التجمعات يحصل المواطن فيها على منزل و5 أفدنة كاملة البنية الأساسية».

تسليم 10 تجمعات تنموية

وتابع محافظ شمال سيناء: «في شهر إبريل الماضي، سلمنا 6 تجمعات تنموية في مدينة نخل، وأول أمس سلمنا 4 تجمعات تنموية في مدينة الحسنة، بإجمالي 10 تجمعات تنموية، وهذه التجمعات نقلة حضارية كبيرة، والأهم فيها أننا ننشر هذه التجمعات على مستوى الجمهورية وليس في سيناء فقط».

تعزيز الانتماء للأرض

وواصل: «نريد الدمج بين الثقافة الزراعية في الوادي والدلتا والثقافة الزراعية في سيناء، لأن أهالينا في سيناء تعودوا على الزراعة مرة واحدة في السنة أو زراعة شجر مثمر مثل الزيتون، أما أهالينا في الوادي والدلتا فإنهم يزرعون 3 مرات، والهدف الرئيس هو دمج الوادي والدلتا وسيناء حتى نحصل على منتج جديد مشترك بينهم، كما نعمل على تعزيز المواطن للأرض».

تحديث شبكة المياه

وقال شوشة إن المحافظة أنفقت 886 مليون جنيه على تطوير شبكة مياه العريش، موضحًا أن «الشبكة القديمة كان بها الكثير من العيوب، فعند ضخ 100 ألف متر مكعب لا يصل إلى الناس أكثر من 20 ألفا، بسبب التسريب».

وأضاف «في الماضي كانت الحلول تكون بالمسكنات، لكن الدولة اتخذت قرارها بتغيير شبكة المياه بالكامل، ليحصل المواطن على الكميات المناسبة من المياه، وهو واثق أنها نظيفة».

إنهاء مشكلة الكهرباء في العريش

وعن أزمة الكهرباء، قال شوشة «مدينة العريش كانت تعاني من مشكلة كبيرة تتعلق بفصل التيار لفترات طويلة، وعند عرض المشكلة على رئيس الجمهورية منذ 4 سنوات، أصدر تعليماته إلى وزير الكهرباء بحلها، ما حدث بالفعل، ولدينا الآن 6 أضعاف الطاقة الموجودة في السابق، بعد تشغيل محطتين عملاقتين لتوليد الكهرباء، الأولى في العريش والثانية في الشيخ زويد».

وحول تطور الوضع الثقافي في المحافظة، قال شوشة «لم يكن لدينا مسرح لتنظيم أنشطة عليه منذ 18 سنة، فالمسرح الموجود أصبح خطيرا لتقادمه، ما دفعنا لوقف العمل عليه، وبدأنا في إنشاء مسرح جديد، وافتتحنا قصر ثقافة العريش ف يأبريل الماضي، بتكلفة 220 مليون جنيه».