إصابة 13 شخصا بحادث تصادم سيارة وميكروباص في العبور

أصيب 13 شخصًا في اصطدام سيارتي «ميكروباص» وأخرى ملاكي بطريق «مصر إسماعيلية الصحراوي»، أمام أبو غالي بالقرب من مدينة وسوق العبور، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى السلام وتحرر محضر بالواقعة.

عودة الحركة المرورية بعد حادث العبور

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور من رفع آثار حادث العبور، وتسيير حركة المرور ونقل المصابين لمستشفى السلام العام.

نقل المصابين لمستشفي السلام

تحرر محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفى وتولت جهات التحقيق المعنية الإجراءات في حادث العبور، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص السيارتين وبيان سبب الحادث والاستعلام عن حالة المصابين وسؤالهم، وطلب تحريات المباحث حول الحادث.

تلقت أجهزة مديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث في العبور وتصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «مصر إسماعيلية الصحراوي»، أمام أبو غالي بالقرب من مدينة العبور، حيث جرى نقل المصابين للمستشفى وتوالت الجهات المعنية التحقيق وإعادة حركة المرور لطبيعتها.