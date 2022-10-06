درجات الحرارة غدا الجمعة 7 أكتوبر .. اضطراب الملاحة البحرية وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي صدر عنها اليوم، درجات الحرارة غدًا وحالة الطقس على كافة الأنحاء وخريطة الظواهر الجوية مع تراجع في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد إن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفًا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

كما تضطرب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح ما بين 40 إلي 50 كم في الساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة غدًا بنسبة 30%، على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء.

وذكر خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة غدًا المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 29 - 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 31 - 21.

كفر الشيخ 28 - 20.

المنصورة 30 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 30 - 22.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 38 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 38- 24

الوادي الجديد 33- 23

أبو سمبل 38- 25

أبو رماد 35 - 26

رأس حدربة 33 - 25.