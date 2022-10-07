قوات «أحمد» الشيشانية تسيطر على خط دفاعي شمال شرقي «دونيتسك»

سيطرت قوات «أحمد» الشيشانية الخاصة، على خط دفاعي استراتيجي قرب قرية سبورنوي شمال شرقي مدينة «دونيتسك» شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار سكرتير مجلس الأمن بجمهورية الشيشان، أبتي علاء الدينوف، إلى أن المقاتلين يتقدمون بجانب الفيلق الثاني من قوات «لوجانسك» ومجموعات «فاجنر» يوميا باتجاه القوات الأوكرانية.

من جانبه، قال مسؤول عسكري إيراني، إن «طهران» تتابع الحرب «الروسية الأوكرانية»، بصورة يومية، وأشار مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التعليم العسكري العميد علی رضا شيخ، إلى التركيز على مجال الطائرات بدون طيار بسبب التهديدات التي لاحظتها بلاده في الحروب الأخيرة.

كما لفت المسؤول العسكري الإيراني، إلى إنشاء كلية الطائرات بدون طيار في الجيش.

المواد المحظورة قد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية

وفي سياق العقوبات المفروضة على «موسكو»، على خلفية الحرب «الروسية الأوكرانية»، حظرت «طوكيو» تصدير 89 مادة إلى روسيا قد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، جددت بريطانيا وفرنسا، تأكيد البلدين على الالتزام بتقديم كل الدعم اللازم لـ«كييف» بهدف استعادة سيادتها على أراضيها.

والتقت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية «براج»، وقال بيان «بريطاني فرنسي مشترك» على موقع الحكومة البريطانية، إن المسؤوليين، ناقشا تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال الطاقة.

وأوضح البيان المشترك، أن تحول الطاقة والاستغناء عن الهيدروكربونات الروسية من التحديات المشتركة، فيما اتفق المسؤولان على عقد قمة مقبلة بين البلدين في عام 2023 في العاصمة الفرنسية «باريس».

ماكرون: أوروبا بحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية

من جانبه، شدد ماكرون على الحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية «خطوط أنابيب الغاز والكابلات والأقمار الصناعية» في أوروبا في أعقاب انفجارات خطوط «السيل الشمالي 1 و2»، ودعا الرئيس الفرنسي، إلى استراتيجية أوروبية عامة للحماية.

وشدد إيمانويل ماكرون،على أن تطوير مثل هذه الاستراتيجية يجب أن يتم ليس فقط من قبل «الاتحاد الأوروبي»، ولكن أيضا من قبل دول أخرى في القارة العجوز، فيما قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إن الوضع في أوكرانيا نقطة تحول عميقة،

وأكدت ميركل، على ضرورة أخذ تصريحات رئيس روسيا فلاديمير بوتين بجدية أكبر، وأوضحت المسؤولة الألمانية السابقة، أن لا يمكن إحلال السلام في أوروبا بمعزل عن «موسكو».

ميركل: «الحرب الباردة» لن تنتهي دون تحقيق سلام يتم بمشاركة روسية

وأشارت ميركل، إلى أن «الحرب الباردة» لن تنتهي دون تحقيق سلام يتم بمشاركة روسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية عنها قولها.

بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في وكالة الفضاء الروسية، سيرجي كريكاليف، إن «موسكو» و«واشنطن» تعملان على تنظيم اجتماع بين مديري وكالتي الفضاء الأمريكية «ناسا» بيل نيلسون والروسية «روس كوسموس» يوري بوريسوف.

وفي المجر، طالب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، «الاتحاد الأوروبي» بإعادة النظر في سياسة العقوبات الخاطئة تجاه «موسكو»، وقال المسؤول المجري، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السياسة تؤدي إلى استنزاف أوروبا وجني روسيا أموالا لا بأس بها.

بدورها، احتفلت الدبابة «تي-90»، التي بدأ الجيش الروسي يتزود بها منذ 5 أكتوبر 1992 بذكراها الـ30، فيما تسربت بعض التفاصيل عن جيل جديد من دبابة «أبرامس» الأمريكية.