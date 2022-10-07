فصل وإعادة التيار الكهربائي بمحافظتي الغربية والدقهلية.. تعرف على المواعيد

أعلنت شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب الدلتا عن قطع وإعادة التيار الكهربائي في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

الحفاظ على مستوى الخدمة والحد من الأعطال

وأكد قطاع الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بمركز ومدينة كفرالزيات غدا السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بهدف الحفاظ على مستوى الخدمة والحد من الأعطال.

المناطق المتأثرة بقطع التيار

وأشار قطاع الغربية في بيان إلى فصل التيار عن عدد من مناطق وشوارع مدينة كفرالزيات بدءً من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا وتشمل «محطة الصرف، والطريق السريع، ومنطقة أم زغلول، وشارع الحمام، وجامع القيعي، وواصل، والنحل، والترعة، وشارع الجلاء، والسوق، والجزيرة، ومنطقة سمير النجار، والهابي لاند، وحسيبة، وقصر خلاف، والترعة الجديدة، وميدان عرابي، ومجلس المدينة، وشارع السلخانة، وشارع أبو عوف، والمساكن الاقتصادية، وإشارات السكة الحديد، والمستشفى العام».

مواعيد قطع التيار بالقري التابعة

وأوضح قطاع كهرباء الغربية أن قطع التيار سيشمل قرى مركز كفر الزيات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا ومن بينها «قرى النصارية، وكفرحشاد، وقرية الدلجمون، ومنطقتي السرايا ومساكن الشباب».

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار

وطالب قطاع الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

أعادة التيار الكهربائي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

وفي سياق آخر، كشف قطاع الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن عودة التيار الكهربائي قبل قليل لبعض المناطق بمدينة المنصورة وهي «شارع المديرية القديمة وشارع الاتوبيس ومنطقة توريل القديمة وشارع المختلط ومنطقة ميت حدر وجزء من ميدان المحطة والسنترال بحي شرق المنصورة وجزء من السكة القديمة وجزء من شارع بور سعيد ومديرية الأمن القديمة وجزء من اول شارع قناة السويس وذلك بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة»، بعد الانتهاء من إجراء الصيانة الدورية للّوحة توزيع الكهرباء المغذية لتلك المناطق بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.