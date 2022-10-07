لو عايز تشتري عربية.. سيارات مستعملة أسعارها تبدأ من 29 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، بهدف مساعدتهم في قضاء مصالحهم بعيدا عن المواصلات، وترصد «الوطن» أبرز السيارات التي يتراوح سعرها بين 29 ألف جنيه وحتى 150 ألفا.

ووفقا لما قاله منتصر زيتون عضو رابطة السيارات المستعملة، فإن السيارات المستعملة متاحة حاليا في السوق بشكل كبير، وأسعارها في متناول الجميع، لكنه نصح بالصبر وشراء سيارة جديدة أفضل من المستعملة نظرا لمشاكلها المتعددة.

شيفروليه لانوس موديل 2016 بمتوسط سعر 128 ألف جنيه

وأضاف «زيتون» لـ «الوطن»، أنه على سبيل المثال فإن منصات التجارة الإلكترونية ومواقع الإنترنت يستخدمها المواطنون في بيع وشراء سياراتهم، ويجري عرض سيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 بمتوسط سعر 128 ألف جنيه، أما هوندا سيتي 2006 متوسط سعر السيارة في السوق 129 ألف جنيه، وهو نفس سعر كل من فيات بونتو 2010 وبريليانس جالينا 2012.

جيلي إمجراند 7 موديل 2017 بمتوسط سعر 129 ألف جنيه

وأشار إلى أن هناك سيارات مثل جيلي إمجراند 7 موديل 2017 بمتوسط سعر في السوق 129 ألف جنيه، وسكودا أوكتافيا A4 2002 متوسط سعر 130 ألف جنيه، وسكودا أوكتافيا A4 2004 بنفس العسر.

السيارة ألفيات تمبرا 1991 بسعر 35 ألف جنيه

أوضح عضو رابطة السيارات المستعملة، أن السيارات التي يقل سعرها عن الـ 50 ألف جنيه، أبرزها السيارة فيات 128 موديل 1999، بمتوسط سعر 29 الف جنيه، أما السيارة ألفيات تمبرا 1991 متوسط السعر 35 ألفا، وألفلادا 2017 موديل 2007 متوسط سعر 43 ألفا، وتويتا كورولا 1991 متوسط سعر 50 ألف جنيه، وفيات بيترا 2003 متوسط سعر السيارة في السوق المحلية 60 ألف جنية، ولانوس 2001 متوسط سعر 73 ألف جنيه، والسيارة هيونداي أكسنت 2006 متوسط سعرها في السوق 79 ألف جنيه.