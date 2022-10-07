مصرع فتاة دهسها قطار أثناء عبور مزلقان في قنا

لقيت فتاة مصرعها عصر اليوم، الجمعة، في حادث دهس قطار أثناء مرورها مزلقان قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

بلاغ بالحادث

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع فتاة تدعى منى خليفة تبلغ من العمر 15 عامًا في حادث دهس قطار الصعيد أثناء مرورها مزلقان قريتها.

وتبين أن المزلقان غير شرعي، وأن الفتاة فوجئت بقطار قادم من الاتجاه البحري أمامها وصدمها وحولها إلى أشلاء وتوفيت في الحال، وأقدم رجال الإسعاف على تجميع أشلاء الجثة لمدة نصف ساعة من على شريط السكة الحديد أمام قرية الصياد ووضعها في الكيس.

انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير عن الحادث

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لتتولى الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، وطلبت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير مفصل حول أسباب وفاة الفتاة.