مقبرة جماعية جديدة بأوكرانيا.. 180 جثة في «ليمان» الاستراتيجية

عثرت السلطات الأوكرانية، على مقبرة جماعية في بلدة «ليمان» الواقعة شرقي البلاد، بعد استعادة سيطرة «كييف» على البلدة الاستراتيجية، السبت الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مسؤول كبير في الشرطة، إن المقبرة التي تم العثور عليها في «ليمان» تحتوي على 180 جثة، من بينها جثث أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

العثور على عائلات بأكملها مدفونة بالمقبرة

وأشار رئيس قسم شرطة الدوريات يفهن جوكوف، على «تليجرام»، إلى العثور على عائلات بأكملها مدفونة هناك.

من جانبه، يبث مقاتلو جمهورية الشيشان الروسية الرعب بين «النازيين» الأوكرانيين في ساحات القتال، وفقا لما صرح به رئيس جمهورية «دونيتسك»، التي ضمتها موسكو مؤخرا دينيس بوشلين، في حفل أقيم بـ«جروزني» بمناسبة عيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين.

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن الضمانات الأمنية التي طلبتها بلادها من حلفائها الغربيين، لا تنص على دفاع قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» عن «كييف» في حال تعرضها للعدوان مستقبلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زيلينسكي: أوكرانيا تتحدث عن مساعدات عادية لـ«كييف»

وأضاف زيلينسكي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ان «كييف» تتحدث عن مساعدات عادية لأوكرانيا، موضحا أن أوكرانيا، لا تحتاج إلى عسكريين من دول الحلف للقتال على الأراضي.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، زيلينسكي بالمهرج.وجاء وصف المسؤولة الروسية، للرئيس الأوكراني، تعليقا على دعوة زيلينسكي، حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتوجيه ضربة استباقية لـ«موسكو».

وكانت طائرة استطلاع أمريكية، «بي 8 أيه بوسيدون» حلقت قرب منطقة خط أنابيب الغاز الروسي «السيل الشمالي»، بعد ساعات من حادث تسرب الغاز من الأنابيب في 26 سبتمبر الماضي، وفاقذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.