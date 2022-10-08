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«مياه الجيزة» تعتذر عن استمرار قطع الخدمة في الأحياء

كتب:

سلامة عامر
12:21 م | السبت 08 أكتوبر 2022
قطع المياه- أرشيفية

قطع المياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استمرار أعمال ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، والجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، ما يسبب قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية «حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق»، وامتد التأثير لمناطق الدقي والمهندسين وإمبابة.

شركة مياه الجيزة تعتذر عن استمرار قطع الخدمة

وأعربت الشركة عن أسفها عن قطع المياه، الأمر الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.