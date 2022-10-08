توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء والبلاد، وتسبب اضطراب الملاحة على سواحل البحر الأحمر.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود خلال الأيام الثلاثة المقبلة، طقسا مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أنه خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وفيما يلي، جاءت درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء خلال الساعات الـ72 المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.