درجات الحرارة اليوم الأحد 9-10-2022.. انخفاض جديد

كشفت الأرصاد الجوية في بيان رسمي عن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة، وينتظر أن تشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط للرياح أحيانا، واضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

ووفق توقعات خبراء الأرصاد فإن الطقس يكون مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا فيكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية وفق بيان الأرصاد كالآتي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 28- 21.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 29- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 30 - 21.

السويس 30 - 21.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 37 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 36- 24

الوادي الجديد 33- 20

أبو سمبل 36- 24

أبو رماد 35 - 25

رأس حدربة 33 - 24