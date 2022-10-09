معهد القلب: أكثر من مليوني مواطن حصلوا على الخدمة الطبية في 2021

قال الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب القومي، إنه أكبر صرح طبي ليس على مستوى الجمهورية فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط الذي يجري عددا كبيرا من عمليات القلب، وهناك دول رغم إمكانياتها الضخمة لا تجري مثل العدد الضخم من العمليات مقارنة بمعهد القلب القومي، حيث نجري 17 عملية قلب مفتوح يوميا.

1336 عملية قلب مفتوح بالمعهد

وأضاف «عبدالهادي»، خلال لقاء ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إن معهد القلب القومي يجري إحصائيات عن العمليات يومية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وفي أول 6 أشهر من هذا العام أجرى المعهد 1336 عملية قلب مفتوح، وارتفع هذا الرقم لـ 2010 عملية في نهاية أغسطس، و203 عمليات جراحة قلب مفتوح للأطفال، وهذه أرقام كبيرة تعبر عن منظومة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن المريض في معهد القلب القومي يشعر بالأمان حينما يحدث له شيء طاريء يمس حياته في القسطرة يجد منظومة متكاملة جاهزة على مدار الساعة من استشاري جراحة قلب واستشاري تخدير وتمريض ورعاية الجراحة.

12 ألف عملية قسطرة

ولفت أن المعهد أجرى 12 ألف 389 حالة قسطرة حتى نهاية أغسطس، واستقبل مليون و242 ألف مواطن تلقوا الخدمة الطبية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بينما استقبل وعالج المعهد العام الماضي 2 مليون و178 ألف مواطن، وقد يتحقق هذا الرقم أيضا هذا العام رغم زيادة الأرقام.

وتابع: «نحاول استغلال وطاقات المكان بقدر المتاح والمستطاع، وأجرينا توسعات وتطوير في الخدمات، نسعى لتحويل الرعاية المتوسطة لرعاية «فريش» مثل الأربع الرعايات الموجودة، لتأدية الخدمة للمريض الخارج من عمليات القلب المفتوح ليجد سرير، كل يوم هناك تفكير وتخطيط وتطوير في استغلال إمكانيات المكان».