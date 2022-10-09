معهد القلب القومي: نجحنا في القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور وائل عبد الشفيع، مدير رعاية القلب المفتوح بمعهد القلب، إن معهد القلب القومي استطاع الفترة الماضية القضاء على العديد من قوائم الانتظار، فأصبح المريض لا ينتظر فترة طويلة ليأتي دوره، بينما كان في الماضي قد ينتظر سنة أو سنتين لإجراء العملية.

القضاء على قوائم الانتظار

وأضاف «عبد الشفيع»، خلال لقاء ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أنه منذ 7 أو 8 سنوات ماضية كان المريض ينتظر طويلا لإجراء عمليات القلب، ولكن منذ بداية المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار أصبح الانتظار في عمليات القلب المفتوح أو القسطرة خلال أسبوعين أو ثلاثة بحد أقصى إذا لم يتواجد أي مشكلات إدارية للمريض.

وتابع: «هذا الدور الذي نتواجد به يوجد 32 سرير رعاية مركزة، والدور الأعلى يوجد به 28 سرير رعاية مركزة، بإجمالي 60 سريرا، وهذا عدد كبير للغاية لا يتواجد مثله في مصر، ويقدم خدمة مرتفعة، والمريض يحصل على خدمة أفضل مما تقدمه المستشفيات الخاصة».

تدريبات لتطوير الخدمات

من جانبه، قال الدكتور محمد ياسين، متدرب ببرنامج الزمالة المصرية لأمراض القلب، إنه وجد في المعهد القومي للقلب الحفاوة والتدريبات اللازمة والاهتمام الشديد بالتدريب لإخراج دفعات تخدم الناس في جراحة القلب بكفاءة عالية، «نتلقى أعلى تدريب من أساتذتي».

وأوضح الدكتور رمضان عوف، استشاري جراحة القلب بمعهد القلب القومي، أنه يجري عمليات من حالتين إلى 3 حالات، متابعا: «نتواجد 24 ساعة، وفضل معهد القلب علينا كبير».

ولفت الدكتور هاني محمود، استشاري جراحة القلب بمعهد القلب القومي، إلى أنه المسؤول عن القسم الداخلي للمعهد، والذي يستقبل المرضى قبل وبعد إجراء العملية، وخلال فترة ما قبل العملية يتم تجهيز المريض من تحاليل وأشعات، وهذا يتكرر بعد إجراء العملية، متابعا: «احنا منظومة وتروس تعمل مع بعضها للوصول للمنتج النهائي وهي خدمة المريض».