رسوم تابلت أولى ثانوي 2022 قبل بدء استلامه الأحد المقبل

يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي، الأحد المقبل، استلام أولى دفعات التابلت المدرسي، بعد تقسيم وزارة التربية والتعليم عملية استلام التابلت لطلاب أولى ثانوى على دفعات موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وهو ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور الآن في ظل توجيهات وتشديدات الوزارة على دفع رسوم تابلت أولى ثانوي 2022.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رسوم تابلت أولى ثانوي 2022 قبل ساعات من بدء توزيعه وتسليمه للطلاب وفق بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم:

رسوم تابلت أولى ثانوي 2022

تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مشروط بدفع المصروفات الدراسية وسداد مبلغ 100 جنيه قيمة التأمين.

وأشارت مصادر بالتربية والتعليم لـ«الوطن» في وقت سابق، إلى أنه سيتم تفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمها للطلاب، وتحميل البرامج التعليمية عليها، وكذلك النسخ الإلكترونية للمناهج، على أن يكون هذا الجهاز مسؤولية الطالب في حالة تلفه أو فقدانه.

تصنيع تابلت في مصر

وأعلن أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير التكنولوجي، في وقت سابق، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اتخاذ الوزارة خطوات جدية رسمية في تصنيع التابلت بمصر، ويبدأ التصنيع في يناير 2022، بمكونات 40% محلية الصنع، على أن تزيد المكونات المحلية لـ60% منتصف العام المقبل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، ينطلق في 15 يناير المقبل، على أن ينتهي في 5 فبراير، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في اليوم ذاته، ويعود الفصل الدراسي الثاني للاستنئاف في 17 فبراير.