يوميا ولمدة 10 أيام.. مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة في الأحياء والمناطق والقطاعات الواقعة في نطاق عملها بدءا من اليوم الثلاثاء وحتي يوم 20 أكتوبر، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

مواعيد وأماكن توجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بالقطاعات

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة الهدف منها التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، لافتا إلى مواعيد تواجد السيارات بالقطاعات التابعة كالآتي..

** موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» تقاطع شارع 30 مع شارع العاشر من رمضان العصافرة قبلي من 9 صباحا إلى 8 مساء.

** موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحا حتى 8 مساء.

** موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

** موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع امام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا حتى 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أرقام تليفونات للتواصل مع المواطنين لسيارات خدمة العملاء المتنقلة كالآتي

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله للمواطنين

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين كالاتي

** تعاقد على إدخال العدادات

** استقبال شكاوى

** شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

**الاستعلام عن الفواتير

** سداد الفواتير