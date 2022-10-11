سفير اليمن بالقاهرة: مليون يمني نزحوا للقاهرة.. وحرب أكتوبر معركة العزة

قال السفير الدكتور محمد على مارم سفير اليمن بمصر وعميد السلك الدبلوماسي العربي بالقاهرة، إنّ سفراء الدول العربية يلتقون بصفة مستمرة داخل الجامعة العربية، لتوحيد الرؤى والمواقف، لافتًا إلى أن عمادة السلك الدبلوماسي ترتبط بالتلاقي بين سفراء الدول بعيدًا عن مواقف الدول وهو ما يتم ترجمته بعمل دبلوماسي طيب وتقارب نفسي بينهم، منوهًا أن هناك أريحية كبيرة داخل مصر بشأن تقارب السفراء كونهم يتمتعون بأخلاق عالية وكفاءة كبيرة وخبرات طويلة.

السفير اليمني: دور اليمن مع مصر في أكتوبر

وأضاف مارم في حوار ببرنامج «موعد في السفارة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن حرب أكتوبر هي معركة العزة، ومعركة حفظ الكرامة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية كلها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اليمينة كبيرة جدًا وسبق وقوف اليمن إلى جانب مصر في حرب 73 بغلق مضيق باب المندب، فضلا عن منعطفات كثيرة وقفت فيها مصر إلى جانب اليمن، وأن دور اليمن هو جزء من استرادا المعروف مع مصر ومع المنطقة العربية كلها.

علاقات تاريخية بين البلدين

وأكد سفير الجمهورية اليمنية بمصر أن العلاقات المصرية اليمنية علاقات تاريخية ممتدة، وترجمت باستقرار دولة اليمن بعد رفع العلم الجمهوري يوم 26 سبتمبر شمال اليمن، ويوم 14 أكتوبر عام 1967 جنوب اليمن، مشيرًا إلى أن هذه منعطفات هامة بالنسبة لليمنيين.

السفير اليمني مصر وجهة اليمنيين الأولى في أزمتهم

وأشار «مارم»، إلى أن مصر هي وجهة اليمنين الأولى عقب تعرض اليمن للأزمة الحالية، حيث نزح مليون مواطن، متابعًا أن اختيار اليمنيين لمصر هو انعكاس للعلاقات المصرية اليمنية التاريخية ووقوفهم مع بعضهم البعض، حيث أن هذا السلوك هو نتيجة مواقف حقيقية قام بها قيادات الدول ووصلت إلى مجتمعاتهم.