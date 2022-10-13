القليوبية تستعد لموسم الأمطار بمحاكاة حية بالمعدات في الأنفاق

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من الأنفاق للمشاركة في محاكاة حية على أرض الواقع؛ للتأكُّد من جاهزيتها لشفط مياه الأمطار بمدينة بنها، وحي غرب شبرا الخيمة، في إطار استعدادات المحافظة النهائية لفصل الشتاء، وموسم الأمطار والسيول؛ لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق بمياه الأمطار، وعدم تأثيرها على السيولة المرورية أثناء هطول الأمطار.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، تجنباً لوجود أي تراكمات لمياه الأمطار متسببة في إعاقة حركة المارة والسيارات.

محاكاة حية في 3 أنفاق

شهد "الهجان" محاكاة حية في أنفاق الشهيد عبدالله الجندي، وشعراوي، وسعد زغلول بمدينة بنها، وناصر بميدان المؤسسة، والنيل بحي غرب شبرا الخيمة، وتأكدَّ من تصريف بالوعات الأمطار للمياه، وجاهزيتها لحدوث أي طوارئ حال سقوط أمطار غزيرة.

ونوّه بضرورة التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والمرور، والحماية المدنية، والطرق والكباري؛ لتفادي أي مشكلة ولمواجهة الطقس السيئ في حالة توقع حدوثه بحسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية.

انتشار وتمركز أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ

وشدد محافظ القليوبية على جميع التنفيذيين والوحدات المحلية والقروية، بالوجود الميداني بمختلف الشوارع على مدار الساعة، وانتشار وتمركز أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة، لإزالة تراكمات مياه الأمطار المحتمل وقوعها في الشوارع أو الميادين ومطالع ومنازل الكباري التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، موجهاً بتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة.