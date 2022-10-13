مصدر بـ«التعليم»: الفصل عقوبة من يتخطى نسبة الغياب المقررة خلال العام

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2023، يسير بصورة منتظمة ومنضبطة في أسبوعه الثاني من بداية الدراسة، مشيرا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس على مستوى الجمهورية بتسجيل الحضور والغياب إلكترونيا، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، موضحًا أنّ الفصل عقوبة من يتخطى نسبة الغياب المقررة خلال العام الدراسي.

الحضور إلزامي لجميع الطلاب داخل المدارس

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب، لافتا إلى أنّ الحضور إلزامي لجميع الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وأن من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا وهي 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، يتم إنذاره وفي حالة عدم عودته للمدرسة يتم فصلة ومنحه حق إعادة القيد مرة أخرى.

وأكد أنّ رسوم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيها ورسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها، و10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي.

الدراسة منتظمة في جميع المدارس

وأوضح المصدر، أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس، وأن جميع المدارس تواصل تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، منوها بأنّ هناك متابعات دورية من قبل هيئة الأبنية التعليمية على المدارس؛ للتأكد من سلامة المباني المدرسية.

إخلاء أي مدرسة تحتاج لصيانات شاملة

وأشار المصدر، إلى أنّ وزير التعليم، وجه بإخلاء أى مدرسة تحتاج إلى صيانات شاملة، على أن يتم نقل تلاميذ المدارس التى تم إخلائها إلى المدارس المجاورة لها، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تقديم تعليم متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.