«التعليم»: لم نرصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس

قال شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل المدارس، بعد مرور أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد 2023، والذي انطلق 1 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنّ الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنّ الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحًا أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقرار العملية التعليمية في جميع المدارس.

إجراءات مشددة داخل المدارس للوقاية من كورونا

وأكد عبدالله زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات مشددة من قبل الوزارة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة داخل المدارس بشكل دوري؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظَا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، لافتا إلى أنّ الوزارة تعمل على الأرتقاء بمستوى الطلاب التعليمي بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أنّ العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم

وأوضح متحدث التعليم، أنّ العام الدراسي الجديد 2023 يسير بشكل منتظم في أسبوعه الثاني، وأنّ الوزارة تسعى لأنّ يكون العام الدراسي متميزًا على كل الجوانب، منوها بأنّ هناك تعليمات وتوجيهات إلى مديري المديريات التعليمية بتسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، قائلا: «ليس لدينا أي أزمات بخصوص الكتب المدرسية».

إجراءات الوقاية من كورونا داخل المدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة الواجب تنفيذها داخل جميع المدارس بصفة دورية، خلال سير العام الدراسي الجديد، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وهي كالتالي:

1- ضرورة الالتزام والتأكد من إتمام عمليات النظافة بالدورات والطرقات والفصول وجاهزية المعامل.

2- تخصيص زائرة صحية بكل مدرسة للاطمئنان على سلامة التلاميذ طوال اليوم الدراسي.

3- تطهير وتعقيم محيط المدارس وفناء المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه بشكل دوري.

4- في حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة إصابة، مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة بكورونا.

5- العمل على توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية بشكل يومي على أهمية مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية.