مصر تفوز بذهبية الفرق وفضية الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

قال أنس بشر، رئيس البعثة المصرية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إن بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين تحت 21 سنة، تعد آخر بطولة بهذا الموسم، مشيرا إلى أن مصر لأول مرة بتاريخها تحقق المركز الأول، وذهبية الفرق للرجال، كما حصل اللاعب البطل محمد الجندي على ميدالية فضية فردي.

مصر وفرنسا انفردا بوصول 4 لاعبين بالنهائي

وأضاف «بشر» في حوار عبر تطبيق «زووم» من بولندا، مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «DMC»، أن المنتخبين المصري والفرنسي انفردا بوصول 4 لاعبين للنهائي، لافتًا إلى حصول لاعب من المجر على المركز الأول، بعد أن شاركت الدولة بلاعبين فقط بالنهائي، مؤكدا أنه رغم قوة المنتخب المجري وتاريخه الكبير باللعبة، إلا أن مصر بالسنوات الأخيرة أصبحت تتفوق على كل منتخبات الدول الأخرى.

إنجازات مصر خلال 5 سنوات بالخماسي غير مسبوقة

وأوضح رئيس البعثة المصرية للخماسي، أن الإنجازات التي تحققها مصر بالسنوات الماضية غير مسبوقة، خاصة بعد حصول اللاعب البطل أحمد الجندي على ميدالية أولومبية بطوكيو، كأول ميدالية أولمبية تاخذها مصر بالخماسي في تاريخها، منوها إلى أن الدولة على مدار 5 سنوات أصبحت تحصد مراكز متقدمة بكل بطولات العالم للناشئين والشباب والكبار، لافتًا إلى تخطي اللاعبين العديد من الصعوبات مثل أزمة كورونا، وأصبحوا يتابعون مع بعضهم التدريبات في منازلهم.

حصول فريق الشباب على مركز أول عام ببطولة العالم بإيطاليا

وأشار إلى حصول مصر بفريق الخماسي للشباب، على ترتيب أول عام ببطولة العالم بإيطاليا تحت 17 سنة الشهر الماضي، بعد حصول المنتخب المصري على 134 ميدالية متنوعة متفوقة على كوريا، لافتًا إلى عودة اللاعبين للإعداد مرة أخرى بعد نهاية فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد انتهاء الموسم هذا العام، موضحا أن فترة الإعداد ستشمل معسكرات وبطولات، للاستعداد لبطولات العالم وأولمبياد باريس العام المقبل.