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تعيينات شركة مياه الدقهلية.. موعد اختبار المتقدمين لوظائف 2022

كتب:

سلامة عامر
09:29 ص | الجمعة 14 أكتوبر 2022
وظائف "فرص عمل " ارشيفية

وظائف "فرص عمل " ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نتيجة استيفاء الأوراق ومواعيد الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة سائق «درجة اولي - درجة ثانية - درجة ثالثة - جرار زراعي - معدات ثقيلة»، وفقا لإعلان المسابقة رقم 6 لسنة 2022

رابط موعد الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة سائق 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية موعد الاختبارات للمتقدمين الذين سجلوا بياناتهم لشغل الوظيفة من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3fVAexx .

مكان اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة سائق 2022

وكشفت شركة مياه الشرب عن مكان الاختبارات التي ستجري للمتقدمين لشغل الوظيفة وفقا لإعلان المسابقة رقم 6 لسنة 2022 بمدينة المنصورة نهاية مساكن العبور بالمجزر الطريق السريع، ديوان عام الشركة.

تعليمات للمتقدمين للاختبارات لشغل وظيفة سائق 2022

وطالبت الشركة المتقدمين للاختبارات لشغل وظيفة سائق الالتزام بالتعليمات الآتية:

-الاحتفاظ بالكود المعلن عنه.

- الالتزام بموعد الاختبارات المعلن عنه.

- احضار بطاقة الرقم القومي.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

-ارتداء الكمامة الطبية أثناء التواجد بالشركة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.