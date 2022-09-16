تعيينات شركة المياه والصرف بالقليوبية.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني تشغيل رابع «مياه – صرف» شعبة «ميكانيكا – كهرباء – أعمال صحية»، بمقر محطة مياه الزراعية بعزبة الزراعة في مدينة بنها.

رابط كشوف الأسماء للمتقدمين للوظيفة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه يمكن للمتقدمين لشغل الوظيفة، معرفة الموعد المحدد وأسماء المقبولين لأداء الاختبارات التحريرية، من خلال الكشوف عبر الرابط التالي http://qlbww.com.eg/fane%20four.pdf

المستندات المطلوبة من المتقدمين

وطالبت الشركة، المتقدمين لإجراء الاختبارات التحريرية، إحضار المستندات التالية:

- أصل شهادة المؤهل الدراسي + صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة منها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها + صورة منها.

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية + صورة منها.

- كارت متابعة لقاح كورونا المستجد + صورة منه.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجب على كل المتقدمين، معرفة رقم المسلسل والمركز والتخصص من الكشوفات المعلنة بالرابط التالي http://qlbww.com.eg/fane%20four.pdf، لمعرفة مواعيد الاختبارات للوظيفة المتقدم لها.