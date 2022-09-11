تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد الاختبارات للمتقدمين لوظيفة فني 2021

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد الاختبارات التحريرية للمنطبق عليهم شروط المتقدمين لشغل وظيفة فني بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021.

رابط كشوف المتقدمين لشغل وظيفة فني 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، رابطا يمكن من خلاله للمنطبق عليهم الشروط للمتقدمين لشغل وظيفة فني بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021 طبقاً للإعلان المعلن بموعد توقيتات الاختبارات عبر الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني وللإطلاع على الكشوف يرجي الدخول عبر الرابط https://www.facebook.com/ASCWWeg/posts/385506223754165"

موعد ومكان إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني 2021

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021 والمقرر حضورهم غدا يوم الإثنين الموافق الثاني عشرمن شهر سبتمبر الجاري 2022 بجامعة أسيوط وهي كالتالي:

- فني ميكانيكا: بمدرج رقم 1 و2 جديد بمبني السكاشن الجديد ج بكلية التجارة أمام المطعم المركزي في تمام الساعة الثامنة صباحا

- فني أعمال صحية: مدرج رقم 1 و2 قديم بالمبني الإداري بكلية التجارة في تمام الساعه الثامنة صباحا

- فني مساحة: مدرج رقم 2 قديم بالمبنى الإداري بكلية التجارة في تمام الساعة الثامنة صباحا

- فني معمل: مدرج رقم 1 و2 جديد بمبنى السكاشن الجديد ج بكلية التجارة أمام المطعم المركزي في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

- فني معمل: مدرج رقم 1 قديم بالمبنى الإداري بكلية التجارة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

- فني شبكات مياه وأعمال صحية: مدرج رقم 1 و2 جديد بمبني السكاشن الجديد ج بكلية التجارة أمام المطعم المركزي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.