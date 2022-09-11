تعيينات شركة المياه والصرف.. تأجيل إجراء المقابلة الشخصية لوظيفة مهندس

أعلن قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تأجيل موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس أول وثالث» تخصص مدني جزء ثاني وكهرباء قوي وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري 2022 بدلا من يوم الاثنين الموافق 12 من نفس الشهر.

موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس أول وثالث» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

وحدد قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا موعد حضور الطلاب المقرر لهم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس أول وثالث» تخصص مدني جزء ثانٍ وكهرباء قوي وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة التدريب الكبرى بديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا الكائنة بأرض سلطان بشارع عدنان المالكي أمام مخبز العدوي.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس أول وثالث»

وطالب قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الطلاب المقرر لهم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس أول وثالث» تخصص مدني جزء ثانٍ وكهرباء قوى وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري 2022 إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالمواعيد المحددة.