إجازتك في «الفاميلي كامب».. دعوة للعودة إلى الحياة الطبيعية بدون تكاليف

كشف منظم الرحلات «وليد»، قصته مع تنظيم فعاليات للتخييم بالمحميات الطبيعية، موضحا أنه ينظم فعاليات للتخييم منذ عام 1999، وأنه بدأ في نشر ثقافة «التخييم العائلي» في مصر منذ 2015، لتشمل الأب والأم والأولاد، مؤكدا أن تلك الثقافة موجودة في الكثير من الدول، لا سيما في لبنان، متابعا: «الكامب هي خروجة مختلفة، وغير مكلفة وممتعة وآمنة».

ثقافة التخييم العائلي في مصر

أضاف الكابتن «وليد»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المعروض على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أنه يحاول منذ فترة نشر فكرة التخييم، لتكون بديلا للخروجات التقليدية في أوقات الإجازة.

ولفت إلى أنه يستهدف لنشر ثقافة العودة للطبيعة، خاصة التخييم في الصحراء أو منطقة بها زراعة أو غابة، موضحا أنها فكرة يكتسب من خلالها كل أفراد الأسرة المهارات والقيم، مثل العودة إلى الطبيعة، ورؤية طيور نادرة بالمحمية، ومناخ جغرافي، والحفاظ على المكان الطبيعي.

التعلب لو طلعلك هيسرق جزمتك بس

أكد الكابتن «وليد»، أنه يجب على الأفراد أن يكونوا مطلعين على المعلومات حول طبيعة المحميات، متابعا: «لو أنت أول مرة تخيم هتقول أنا خايف يطلعلي تعلب، لكن أنا هقولك نفسي يطلعلي تعلب، وهنا الفرق، لأنك مش عارف إن التعلب حيوان لطيف، وكل اللي ممكن يعمله يسرق جزمتك في الكامب، حيوان لطيف زي القطة الكبيرة شوية».

وأشار إلى أن الثعابين والعقارب عندما ترى إنسان تتهرب منه: «دي بيئتهم وأنت ضيف عليها، ومش في قائمة غذائها، وبالتالي لو ضايقنهم بيهربوا منك، ولو المكان فيه حركة مش هيكونوا موجودين»، موضحا أنه يتم إحداث «دوشة» في المكان المقرر التخييم فيه، لآن هذه الطريقة تجعل الحيوانات تبتعد عن المكان.