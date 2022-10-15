«الألومنيوم ضار ويتفاعل مع الطعام».. أفضل الآواني للطهي

كشفت الشيف إنجي الشاذلي طرق الحفاظ على أدوات المطبخ وتجنب آثارها الضارة، قائلة إن الخدش في الآواني التيفال خطر للغاية ويجب التخلص منها، نظراً لأن المادة المصنوع منها خطر على الصحة، ونصحت باسخدام الآواني المصنوعة من «الستانلس ستيل»، واختيارها بشكل جيد: «معلش ندفع أكتر شوية بس نجيب حاجة تعيش».

وأضافت «الشاذلي»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، أن آواني «الستانلس ستيل» السميكة توزع الحرارة بشكل جديد ولن يحترق بها الطعام، وهي متوسطة الأسعار.

أفضل أنواع الآواني في الطهي

وأكدت أن أفضل أنواع الآواني على الإطلاق للاستخدام هي المصنوعة من الجرانيت، فهي آمنة ومريحة وتتميز بخفة وزنها وعدم احتراق الطعام أو التصاقه بها، إذا تم اختيارها بشكل جيد وبسعر مناسب.

وأوضحت «الشاذلي» أنه يجب التعامل مع آواني الجرانيت بحرص ويفضل استخدام معلقة سليكون أو خشب للطهي فيها، وغسلها بسفنجة ناعمة وليس الليفة وعدم إدخالها غسالة الأطباق، للحفاظ على عمرها.

الآواني المصنوعة من البايركس والألومنيوم

ولفتت أن من الآواني المفضلة أيضا المصنوعة من «البايركس» ولكنه يستخدم في الفرن فقط، وهناك من يرتكب خطأ بوضعها بعد خروجها من الفرن على الرخامة مباشرة، مما يعرضه للكسر: «يجب وضعه على فوطة حتى لا تختلف درجة الحرارة بشكل كبير».

وأضافت أنها لا تفضل الآواني المصنوعة من السيراميك لارتفاع سعرها، كما أن الجودة ليس بالشكل المطلوب: «مجرد ما تاخدي معلقة هتلاقيها اتخدشت»، لافتة إلى أن الآواني المصنوعة من الألومنيوم خطر للغاية، وعندما يترك بداخله طعام يتفاعل مع الحرارة ويدخل الجسم، «متحاولوش تستخدموه كتير.. استخدموه في الخبز بس».