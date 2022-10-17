تعطل حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق.. «تأخيرات وصلت إلى 5 دقائق»

أعلن مصدر مسؤول في لشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تعطل حركة القطارات بالخط الثاني للمترو لنحو 5 دقائق، بسبب عطل فني بأحد القطارات.

وجود عطل فنى بأحد قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ أحد قطارات الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب) تعرّض لعطل فني، لافتا إلى أنّ حدة التأخيرات وصلت إلى محطة الدقي، والعمل جار لإصلاح العطل وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى، موضحا أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية شاملة قبل انطلاق ساعات التشغيل، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة القطارات.

فرق صيانة بالخط الثاني للمترو

وأضاف المصدر، أنّه جرى توزيع فرق صيانة وطوارئ على أرصفة محطات الخط الثاني للمترو، لمواجهة الأعطال الطارئة وإصلاحها فورا، لعدم تأخر حركة القطارات، مشيرا إلى أنّ حركة القطارات ستعود إلى طبيعتها في الحال، وسيتم تقليل زمن التقاطر، وذلك تزامنا مع بداية الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

تعقيم قطارات الخط الثاني للمترو ضد كورونا

وأشار المصدر، إلى أنّ جميع قطارات الخط الثاني للمترو، تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.