إصلاح العطل بالخط الثاني لمترو الأنفاق وانتظام حركة القطارات

كشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن عودة حركة القطارات بالخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب)، بعد إصلاح العطل الفني بأحد قطارات الخط الثاني، مشيرًا إلى أن العطل لم يستغرق سوى 5 دقائق.

الدفع بقطارات إضافية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الشركة دفعت بقطارات إضافية بالخط الثاني للمترو، بعد إصلاح العطل الفني بأحد القطارات، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، لافتًا إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات شاملة ودورية قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على سير حركة مسير القطارات.

تقليل زمن التقاطر

وأضاف المصدر أنه أصدرت تعليمات إلى قائدي القطارات بتقليل زمن التقاطر بين قطارات الخط الثاني للمترو، لمنع حدوث زحام، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهًا إلى أنّ جميع المحطات والقطارات معقمة تمامًا، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

ولفت المصدر إلى وجود غرفة عمليات مركزية بالشركة، تتابع حركة سير القطارات، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.