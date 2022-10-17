%28 تراجعًا في إنتاج حديد التسليح خلال سبتمبر على أساس شهري

تراجع إنتاج حديد التسليح في مصر، على أساس شهري بنسبة بلغت 28% تقريبا، وكشفت بيانات رسمية أبلغت بها مصانع الحديد التسليح المحلية، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الإنتاج تراجع من 799.8 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، إلى 624.7 ألف طن في شهر سبتمبر، بانخفاض بحوالي 175ألف طن تقريبا، وعلى أساس سنوي تراجع الإنتاج بشكل طفيف، بلغ نحو 2.2% تقريبا، حيث بلغ الإنتاج في شهر سبتمبر 2021 نحو 639.2 ألف طن.

أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ الصناعة

وفقا للبيانات، شهد شهر مارس الماضي أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ صناعة الحديد المحلية، إذ أنتجت المصانع 900.8 ألف طن، ارتفاعا من 646 ألف طن في يناير، و671.6 ألف طن في فبراير.

وكشفت البيانات أن إنتاج الحديد في شهر أبريل بلغ 736.8 ألف طن، ثم ارتفع في مايو إلى 811.7 ألف طن، ثم انخفض في يونيو إلى 671.7 ألف طن، وهبط بعدها إلى 541.4 ألف طن في يوليو الماضي.

أعلى مبيعات لحديد التسليح

وكانت مبيعات الحديد حققت أعلى معدلات لها على الإطلاق في شهر أغسطس الماضي، بكميات ناهزت المليون طن تقريبا، ما أرجعه عاملون في السوق إلى ارتفاع الطلب من جانب التجار، الذين لجأوا إلى التخزين خشية من ارتفاع أسعار الخامات عالميا، ومن تقلبات سعر الصرف، فضلا عن وجود طلب من جانب الأفراد، والمشروعات القومية.

استقرار في أسعار مدخلات الإنتاج

يأتي ذلك تزامنا مع استقرار ملحوظ في أسعار كافة مدخلات إنتاج صناعة الحديد، بداية من خام الحديد وحتى الخردة والبيليت، على خلفية مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، وتباطؤ النشاط في الصين، نتيجة الإصرار على تطبيق سياسة "صفر كوفيد" لمواجهة انتشار الفيروس.