وزيرة سابق: 50% من العاملين بمجال البحث العلمي في مصر سيدات

قالت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 أمر يدعو للفخر والاعتزاز، مشيدة بجهود الدولة لتحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خالية بنسبة كبيرة من التلوث، مؤكدة على دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية، وخاصة المرأة العالمة والباحثة.

دور المرأة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية

وأضافت زخاري في حوار ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن المرأة هي المعنية بالحفاظ على صحة أبنائها وهي التي تقوم بنشر الوعي وتوجيه أفراد أسرتها، كاشفة عن الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية الباحثة والعالمة، حيث أن 50% من العاملين بمجال البحث العلمي بمصر من السيدات والفتيات، أي أن العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية بمختلف التخصصات قامت بها المرأة، كتلوث البيئة والتغيرات المناخية.

دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية

وأوضحت أنه تم تنظيم ورشة للتأكيد على دور المرأة العلمية في مواجهة التغيرات المناخية، والخروج بتوصيات هامة للجهات المسؤولة، لافتة إلى أهم التوصيات بأن تكون البداية من التعليم، وتضمين موضوعات عن البيئة والتلوث بالمناهج التعليمية للأطفال وسبل المحافظة عليها، وضرورة قياس مستوى التلوث من عوادم السيارات والتدخين سواء من خلال السجائر او الشيشة، وأخذ هذه القياسات بصورة أكثر فاعلية كمنع تراخيص السيارات التي تسبب تلوث بصورة عالية، مشددة على أهمية دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بطرق التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهتها.