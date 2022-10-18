تردد قناة extra live الجديدة 2022 بعد إطلاقها تجريبيا على النايل سات

كشفت قناة إكسترا نيوز عن تردد قناة extra live الجديدة بعد إطلاقها تجريبًا أمس الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرًا، والتي ستتخصص في نقل الأحداث الإخبارية الكبرى داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وفيما يلي، نعرض تردد قناة extra live الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، إحدى القنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفق ما ذكرت عبر صفحتها على «فيس بوك».

تردد قناة extra live الجديدة

ويمكن ضبط القناة الإخبارية الجديدة على التليفزيون عبر ضبط التردد على 12092- رأسي.

وكانت هناك قرارات لتطوير في عدد من الفضائيات الإخبارية منها إكسترا نيوز والتي يمكن ضبط ترددها كالاتي:

تردد القناة: 11785

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

بالإضافة إلي إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، خلال الأيام القادمة، وذلك من خلال ضبط التردد على 11747V.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

ويمكن للراغبين في تحميل القناة على التلفاز اتباع الخطوات التالية:

- من خلال الريموت الخاص بجهاز الريسفير أو الاستقبال، واختيار «القائمة أو MENU».

- اختار من القائمة الإعدادات.

- اختيار ضبط الهوائي.

- يجب تحديد القمر الصناعي «النايل سات» والضغط على البحث الأعمى للقنوات المتاحة.

- وبهذه الخطوات يجري تحميل القنوات الجديدة على جهاز التلفاز الخاص بك.

- وبعد انتهاء التحميل، تظهر رسالة باكتمال البحث، ويجب في تلك الحالة حفظ البيانات.