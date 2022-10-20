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تشغيل محطة الأكسجين بمستشفيات بني سويف الجامعية.. تنتج 120 متر مكعب بالساعة

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عمرو رجب
09:38 ص | الخميس 20 أكتوبر 2022
محطة توليد الأكسجين

محطة توليد الأكسجين

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اعتماد المستشفيات الجامعية على محطة توليد الأكسجين بشكل كامل بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبية، الأمر الذي يسهم في ترشيد الإنفاق المالي وتوفير أعلى معدلات الأمان من خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشري.

المحطة توفر الأكسجين لمستشفيات ووحدات الجامعة 

وأوضح حسن، أن محطة توليد الأكسجين تعمل على إنتاج وتوفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة مع ضمان استمراريته على مدار اليوم بخاصة أن المحطة تعتمد على الهواء الجوي، لافتاً إلى أن المحطة تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر توريد خارج سيطرة المستشفى المباشر.

المحطة تنتج 120 متر مكعب من الأكسجين في الساعة

من جانبه، أكد الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب في جامعة بني سويف، أن المحطة تنتج ما يزيد على 120 متر مكب في الساعة الواحدة، وتساعد في الترشيد خصوصا وأن تكلفة توريد غاز الأكسجين في زيادة مستمرة، لافتاً إلى أن المحطة لها مبنى مستقل على مساحة 80 مترا ومكون من ثلاثة طوابق. 

توفير ما يزيد على 5 ملايين جنيه نفقات 

 وأشار الدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى أن المحطة تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بالإنتاج الفعلي الذي يغطي الكمية المستهلكة، وتوفير ما يزيد على 5 ملايين جنيه من النفقات في العام الواحد بما يساعد في ترشيد الإنفاق.

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