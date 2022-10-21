التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادثين متفرقين بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثماني شخصين لقيا مصرعهما في حادثين متفرقين بالمحافظة، حيث لقي الأول مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بينما سقط الثاني من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة قسم شرطة قليوب.

تفاصيل مصرع سائق في تصادم بالقليوبية

وكان قد لقي سائق مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وجرى نقل المتوفى لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام سيارة مسرعة ومجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق الدائري دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «محمد م»، 37 سنة، سائق ومقيم محافظة المنيا، إثر اصطدام سيارة مسرعة مجهولة به أعلى الطريق الدائري أثناء عبوره الطريق، وإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص سقط من القطار

وفي مدينة قليوب لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة القسم، بسبب اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب القطار، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت لاحقا بدفنها عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بمصرع شخص إثر سقوطه من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «ر ص م»، 43 سنة، مقيم محافظة الغربية، بسبب سقوطه من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة القسم، بسبب اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب القطار، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.