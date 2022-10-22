فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالصعيد والدلتا والقناة.. اعرف الأماكن

كشفت شركات توزيع الكهرباء في القناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى، عن فصل التيار عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة.

أماكن فصل التيار بجنوب الدلتا

وكشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فصل التيار عن محطة محولات سملا بقطاع كهرباء غرب الغربية، لافتة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات في مدينة قطور لأعمال الصيانة، ما يؤثر على أكثر من 25 قرية وموقعًا بدءًا من الساعة من الساعة السابعة صباحً اليوم السبت، وحتى الساعة التاسعة صباحا.

مدة قطع التيار بجنوب الدلتا

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات منوف التابع لقطاع كهرباء المنوفية بدءًا من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتي الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت، إضافة إلى أن قطع التيار سوف يشمل محطة محولات قليوب التابع لقطاع كهرباء القليوبية بدء من الساعة السادسة صباح اليوم وحتة الثامنة صباحا

إجراء عمليات الصيانة الشاملة للمحطة

وكشفت شركة توزيع كهرباء القناة عن قيام هندسة كهرباء العديسات التابع لقطاع جنوب الأقصر فصل التيار الكهربائي عن قرى ونحوع الطود اليوم، لإجراء عمليات الصيانة الشاملة للمحطة.

واشارت إلى أن أعمال الصيانة بمحطة محولات العديسات تبدء في الساعة 4 فجرا لمدة 5 ساعات، حيث تتأثر جميع القرى والنجوع التابعة لها عدا مناطق منشية النوبة والمريس.

عودة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة

وطالبت شركة توزيع كهرباء القناة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي لأعمال الصيانة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم لافتا الي ان التيار الكهربائي سيعود فور الانتهاء مباشرة من أعمال الصيانة.

القري المتأثرة بفصل التيار لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات

وأعلن قطاع الكهرباء ببني سويف فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزى بنى سويف وببا بدء من اليوم، وحتى الأربعاء المقبل اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

موعد وأماكن فصل التيار لمدة 5 ايام

وكشف أنه سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم السبت عن قرى: رياض باشا، مصنع النسيج، شريف باشا، أبو سليم، الكوم الأحمر، ومناطق مطحن بوهلر، مصنع النسيج، مركز التشييد والبناء، ويوم غدًا الأحد عن قرية رياض باشا، وبعد غدا، عن قرية طحا البيشة مركز ببا، والثلاثاء المقبل عن قرية باروط، ويوم الأربعاء المقبل عن قرية بليفيا.