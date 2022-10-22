إعلان جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب 31 أكتوبر

كشف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، موعد حفل إعلان جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، في دورتها الخامسة، ويقام الحفل بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمركز الهناجر بساحة دار الأوبرا يوم 31 أكتوبر الجاري، في الساعة السابعة مساء.

شروط مسابقة «أنا المصري»

وتشمل المسابقة 4 فروع هي «الغناء، التلحين، التأليف، التوزيع الموسيقي».

ومن شروط المسابقة، أن يكون المشارك مصري الجنسية، وألا يقل عمر المتسابق عن 18 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.

ويقدم المتسابق، إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على المشاركة، وألا يكون فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كاملا عبارة عن أغنية وطنية (كلمات ولحن وغناء) بصيغة MP3.

جوائز مسابقة «أنا المصري»

ويقدم القطاع 5 جوائز مالية، كالتالي:

- المركز الأول 20 ألف جنيه.

- المركز الثاني 15 ألف جنيه.

- المركز الثالث 10 آلاف جنيه.

- المركز الرابع 7 آلاف جنيه.

- المركز الخامس 5 آلاف جنيه.

مسابقة «أنا المصري»

يشار إلى أن النسخة الرابعة لمسابقة «أنا المصري»، ضمت لجنة التصفية الأولى فيها كل من الفنان أحمد محسن والفنانة الدكتورة هويدا حرك، فيما ضمت لجنة التحكيم النجم مدحت صالح، والدكتورة إيمان مصطفى، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والموسيقار هشام نزيه، والشاعر أيمن بهجت قمر.

وزارة الثقافة ترعى الفائزين

وفي إطار رعاية وزارة الثقافة للموهوبين، يشارك الفائزون في مسابقة «أنا المصري» في الفعاليات الفنية التي تنظمها الوزارة، حيث شارك مجموعة من الفائزين فى الدورة الماضية من المسابقة وهم «أميرة رضا، مؤمن خليل، آية عبد الله، محمد شطا، وماريا نظمي»، في احتفالات عيد تحرير سيناء وذلك في أبريل الماضي، وقدموا بباقة من الأغانى الدينية والوطنية.