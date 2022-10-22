9 معلومات عن عربي مرزوق مراسل قناة القاهرة الإخبارية في برلين

تضم قناة القاهرة الإخبارية، المرتقب انطلاقها مع شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop 27» بمدينة شرم الشيخ، عددًا كبيرًا من المراسلين في أنحاء مختلفة من دول العالم، وترفع القناة شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر» وأن السرعة مطلوبة للوصول إلى المعلومة ويلزمها في الوقت نفسه الدقة والمصداقية.

مراسلون من أنحاء العالم

ومن بين هؤلاء المراسلين الذين انضموا إلى قناة القاهرة الإخبارية، عربي مرزوق، الذي من المقرر أنَّ يكون مراسلًا للقناة من العاصمة الألمانية برلين.

معلومات عن مراسل «القاهرة الإخبارية» في ألمانيا

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن عربي مرزوق مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، وذلك من خلال السطور التالية:

- حاصل على بكالوريوس إعلام قسم صحافة.

- شارك كمُحرر في الإصدار التجريبي لموقع «اليوم السابع» في فترة تأسيسه.

- انتقل للعمل كمُحرر في جريدة «الدستور» عام 2008.

- عام 2010، انتقل إلى العاصمة الألمانية برلين، ودرس التصوير والمونتاج هناك.

- تدرب في مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية عام 2013.

- عمل في قناة «آر بي بي» الألمانية لمدة عام، لينتقل بعدها للعمل لدى شركات إنتاج التقارير التليفزيونية والأفلام الوثائقية الاستقصائية هناك.

- عضو نقابة الصحفيين الألمان منذ عام 2014 في برلين.

- مراسل قناة «إكسترا نيوز» منذ عام ٢٠٢٠ قبل انتقاله لـ«القاهرة الإخبارية».