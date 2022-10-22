«3 سنوات حياة كريمة».. هيام الطباخ: رأينا الفرحة في عيون المواطنين
كتب:
يارا أشرف
09:43 م | السبت 22 أكتوبر 2022
هيام الطباخ
هنأت هيام الطباخ، منسق مؤسسة حياة كريمة، المصريين بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين أكبر وأضخم مبادرة تستهدف دعم المستحقين بشكل حقيقي وواقعي وهي مبادرة حياة كريمة، موجهة الشكر لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.
تغيير حياة المواطنين للأفضل
وقالت «الطباخ»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اكسترا اليوم» مع الإعلامي محمد الرميحي عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إن نفسية المواطن تغيرت للأفضل بعد مشروعات حياة كريمة التي كان هدفها الأساسي الارتقاء بالمستوى المعيشي للإنسان من الجوانب المختلفة كافة.
وأضافت أننا رأينا الفرحة في أعين المصريين بعد مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أنه من خلال المبادرة تم تجهيز أكثر من 100 عروس، فضلًا عن تطوير الطرق وتوصيل الغاز للمنازل ومد كابلات الكهرباء ورفع كفاءة المحطات والاتصالات وغيرها.
تدخلات ناجحة على أرض الواقع
وأشارت منسق مؤسسة حياة كريمة، إلى أننا كنا نحتاج إلى سياسات عامة وتشريعات، بالإضافة إلى تدخلات على أرض الواقع لكي نحل بها الأزمات التي تشهدها البلاد، مضيفة أن «حياة كريمة» ليست الخير الذي يأتي للمواطنين بل هم الخير للدولة، ولذلك كان هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق مبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بحياة المواطن.
وأكدت «الطباخ» وعي المواطن المصري بما يحدث حوله من قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن اهتمامات المواطن الأساسية تتمثل في المأكل والشرب النظيف، علاوة على التعليم والصحة الجيدة، وفي الأخير هي ترجمة لكلمة «حياة كريمة».