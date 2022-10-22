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«3 سنوات حياة كريمة».. هيام الطباخ: رأينا الفرحة في عيون المواطنين

كتب:

يارا أشرف
09:43 م | السبت 22 أكتوبر 2022
هيام الطباخ

هيام الطباخ

هنأت هيام الطباخ، منسق مؤسسة حياة كريمة، المصريين بمناسبة مرور 3 سنوات ‏على تدشين أكبر وأضخم مبادرة تستهدف دعم المستحقين بشكل حقيقي وواقعي ‏وهي مبادرة حياة كريمة، موجهة الشكر لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.

تغيير حياة المواطنين للأفضل

وقالت «الطباخ»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اكسترا اليوم» مع الإعلامي محمد ‏الرميحي عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إن نفسية المواطن تغيرت للأفضل بعد ‏مشروعات حياة كريمة التي كان هدفها الأساسي الارتقاء بالمستوى المعيشي ‏للإنسان من الجوانب المختلفة كافة.‏

وأضافت أننا رأينا الفرحة في أعين المصريين بعد مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى ‏أنه من خلال المبادرة تم تجهيز أكثر من 100 عروس، فضلًا عن تطوير الطرق ‏وتوصيل الغاز للمنازل ومد كابلات الكهرباء ورفع كفاءة المحطات والاتصالات ‏وغيرها.‏

تدخلات ناجحة على أرض الواقع

وأشارت منسق مؤسسة حياة كريمة، إلى أننا كنا نحتاج إلى سياسات عامة ‏وتشريعات، بالإضافة إلى تدخلات على أرض الواقع لكي نحل بها الأزمات التي ‏تشهدها البلاد، مضيفة أن «حياة كريمة» ليست الخير الذي يأتي للمواطنين بل هم ‏الخير للدولة، ولذلك كان هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق مبادرة حياة ‏كريمة هو الارتقاء بحياة المواطن.‏

وأكدت «الطباخ» وعي المواطن المصري بما يحدث حوله من قضايا اجتماعية ‏واقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن اهتمامات المواطن الأساسية تتمثل في المأكل ‏والشرب النظيف، علاوة على التعليم والصحة الجيدة، وفي الأخير هي ترجمة لكلمة ‏‏«حياة كريمة».‏ 

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بقلم يارا أشرف