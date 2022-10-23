حقيقة تأجيل امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب النقل.. تعقد في مواعيدها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد في بداية أسبوعه الرابع يسير بشكل منضبط ومنتظم، مشددة على ضرورة عقد امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، وذلك في المقررات الدراسية التي جرى تدريسها للطلاب خلال شهر أكتوبر، موضحة أنه لا يوجد أي قرار بتأجيل امتحانات شهر أكتوبر، وأنها ستعقد خلال الأسبوع الجاري.

امتحانات شهر اكتوبر 2022 لطلاب النقل

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر اكتوبر 2022، لطلاب صفوف النقل ستعقد في مواعيدها خلال أواخر الشهر الجاري، ولن يتم ترحيلها لشهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن امتحان شهر أكتوبر سيحتوي على ما تم تدريسه للطلاب خلال هذا الشهر، موضحًا أن الامتحانات ستعقد خلال سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تخصيص حصة واحدة لمدة 45 دقيقة لعقد الامتحانات.

لا نية لتأجيل امتحانات شهر أكتوبر 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا نية على الإطلاق لتأجيل امتحانات شهر اكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، لافتا إلى أن أعمال السنة خلال العام الدراسي الجديد، مُقسمة إلى «5% انضباط، و5% سلوك، و10% أحد اختبارات الشهرين، و80% اختبار الفصل الدراسي الأول»، مؤكدا أن امتحانات شهر اكتوبر 2022 ستعقد في المدارس، ولكل إدارة تعليمية امتحانها الخاص بها.

تنفيذ إجراءات كورونا تزامنا مع امتحانات شهر أكتوبر 2022

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال عقد امتحانات شهر أكتوبر 2022، لطلاب صفوف النقل، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير دون أي معوقات، وأن الوزارة تهدف إلى عودة الطلاب للمدارس، ومتابعة الغياب والحضور بشكل دوري.