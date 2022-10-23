مدبولي: افتتحنا 21 ألف فصل جديد العام الماضي مقارنة بـ5600 قبل 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ مصر ركّزت على بناء الإنسان، لذا اهتمت الدولة بقطاع التعليم، فأنشأنا 21 ألف فصل، خلال العام الماضي، مقارنة بعدد الفصول التي بنبت حتى عام 2014، والتي بلغت 5600 فصل.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في مصر 56 ألف مدرسة أو أكثر، نعمل في صيانتها وتجديدها بحجم إنفاق رهيب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج في العام الواحد إلى 25 ألف فصل، إضافة إلى صيانة الموجود، وحتى عام 2015 كان لدينا 49 جامعة، بواقع 23 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، أضفنا لها في هذه الفترة 39 جامعة أخرى».

وأكد أنّ المعدلات العالمية تقول إنّ لكل مليون نسمة يجب أن تكون هناك جامعة، فكان لدينا 49 جامعة، لكن اليوم نقترب من 89 جامعة، أي أننا نقترب من المعدلات العالمية، وهذه الجامعات التي تُنشأ تستوعب طلابا لـ20 سنة.